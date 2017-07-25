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أهالي الحبيل بالأقصر يشكون تكرار انقطاع الكهرباء.. والمسؤولون: "نبحث الحل"

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مصراوي Masrawy

أهالي الحبيل بالأقصر يشكون تكرار انقطاع الكهرباء.. والمسؤولون: "نبحث الحل"

08:53 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

الارشيفية

الأقصر - محمد محروس:

اشتكى أهالي منطقة الحبيل جنوب الأقصر تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم لفترات طويلة، تزامنًا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مشيرين إلى حجم معاناتهم خاصة المرضى منهم وصغار السن.

كما أرجع بعضهم مشكلة الانقطاع إلى تهالك محوّلات القرية التي لم يتم تغيرها أو تدعيمها منذ عقود، رغم زيادة عدد السكان وعدم قدرتها على توفير احتياجات السكان من الطاقة الكهربائية.

من جانبه، أكد المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع التوزيع بالأقصر، لـ"مصراوي"، أن محوّلات الكهرباء يتم تغييرها بصفة دورية طبقًا للحاجة الفنية في ضوء ما تسفر عنه القياسات، ضمن خطة إحلال وتجديد محولات القدرة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لشركة العليا لتوزيع الكهرباء لعام 2017/ 2018 ".

وأضاف وكيل الوزارة: "إذا ما ثبت عدم قدرة محوّلات القرية على سد احتياجات السكان سيتم تغييرها، أما إذا كانت المشكلة ناتجة عن الحالات الطارئة نتيجة أعراض خارجة عن الإرادة فإننا سنتعامل معها فورًا خصوصًا وأن إحدى محولات قرية الحبيل تعرضت يوم الأحد الماضي لمحاولة سرقة تسببت في انقطاع التيار لنحو ساعة إلا ربع".

وتأتي مشكلة انقطاع الكهرباء بالحبيل، رغم اعتماد مبلغ 52 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية لشركة كهرباء مصر العليا بالمحافظة للعام المالي 2017 /2018، وذلك من أجل تحسين الآداء وتدعيم المحولات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وفقًا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر العليا.​

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