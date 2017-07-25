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وزير خارجية فرنسا: وجهات النظر مع مصر بشأن ليبيا «متطابقة»

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وزير خارجية فرنسا: وجهات النظر مع مصر بشأن ليبيا «متطابقة» وزير خارجية فرنسا: وجهات النظر مع مصر بشأن ليبيا «متطابقة»

التحرير

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قال وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الفرنسية المصرية قوية أكثر من أي وقت مضى في كافة المجالات.

وأشار لودريان، في كلمته خلال الاحتفال بالعيد الوطني بمقر السفارة المصرية بباريس، إلى افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بحضور الرئيسين عبد الفتاح ، وﻓرانسوا أولاند ومشاهدة الفرقاطة "تحيا "، وخلفها سفينة أخرى فرنسية في إشارة رمزية للشراكة بين البلدين.

وأشاد بالعلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين والتشاور الجارى حول القضايا والتحديات الكبرى التى يواجهها البلدان لا سيما الحرب على الإرهاب.

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وأكد الإصرار المشترك لباريس والقاهرة على القضاء على تلك الآفة، مشيرا من ناحية أخرى إلى تطابق وجهات النظر حول ضرورة إحلال الاستقرار والسلام فى ليبيا.

وتوجه جون ايف لودريان بالشكر لجهود الوزير سامح شكرى و السفير إيهاب بدوى سفير مصر بباريس لتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا.

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التحرير

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