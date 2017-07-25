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تفاصيل اجتماع «عليا الوفد» بشأن انتهاكات المسجد الأقصى

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تفاصيل اجتماع «عليا الوفد» بشأن انتهاكات المسجد الأقصى تفاصيل اجتماع «عليا الوفد» بشأن انتهاكات المسجد الأقصى

التحرير

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قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي بحزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب عقدت إجتماعاً طارئاً لبحث سبل التصعيد العاجل ضد الإنتهاكات التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلية ضد حرمة المسجد الأقصي.

وقد استهل المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام الحزب، الاجتماع بمناشدة الأمم المتحدة لسرعة التدخل لوقف انتهاكات المسجد الأقصى، كما ناشد الدول الإسلاميه كافة بضرورة التضامن والتكاتف علي قلب رجلاً واحد في هذا المطلب الدولي.

كما طالب أبو شقة، بتفعيل قانون العقوبات الدوليه الذي يعاقب كل رئيس دولة يمارس أي نوع من أنواع الانتهاكات، مناشدًا جميع أحزاب العالم بضرورة التوحد وإلزام الأمم المتحده بمسئوليتها القانونية والدولية.

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وفى نفس السياق أدان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، كل أشكال الانتهاكات التي تمارسها قوات الإحتلال ضد المسجد الأقصى، ودعي كافة الدول العربيه والاسلاميه  إلي التكاتف ونبذ الخلافات، والوقوف صفا واحدا للحفاظ على القدس.

وطالب وهدان، بعقد مؤتمر دولي بين النواب العرب والافارقه برعاية حزب الوفد تحت عنوان "القدس يستغيث"، كما ناشد وهدان بسرعة البدء في التحرك علي المستوي الدولي والسياسي بشكل موسع لدعوة كافة الهيئات والمنظمات الدوليه لإتخاذ مايلزم من خطوات تنفيذيه لوقف تلك الجرائم والإنتهاكات، وذلك بدعوة من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

 

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