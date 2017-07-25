عماد جاد: مبارك أول من وقّع على اتفاقية «تيران وصنافير» (فيديو)

التحرير

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قال عماد جاد عضو مجلس النواب، إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك أول من وقّع على اتفاقية «تيران وصنافير» مع المملكة العربية السعودية، موضحًا: «لازم الناس تبقى فاهمة إن قرار ترسيم الحدود البحرية لم يأت فجأة، فالإمضاءات والخطوات الكبرى تمت في عهد مبارك».

وتابع جاد، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، أن ما حدث لمصر هذه الفترة من أحوال وظروف اقتصادية صعبة كانت ستشهدها البلاد حتى في وجود الرئيس مبارك، موضحًا: «الانهيار ده كان جاي وحتى وإن تولى جمال مبارك الحكم».