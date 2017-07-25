وكيل «اقتصادية البرلمان»: الإصلاح في مصر مالي وليس اقتصاديًا (فيديو)

التحرير

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قال عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما يحدث في مصر الآن ليس إصلاحًا اقتصاديًا ولكنه ماليًا.

وأضاف الجوهري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رئيس التحرير»، الذي يقدمه الإعلامي ممتاز القط، على قناة «العاصمة»: «الحكومة الآن تقوم بإصلاح الجوانب المالية للدولة، فمثلًا قرض صندوق النقد الدولي قائم على إصلاح الموازنة ماليًا، في حين لا يوجد شيئًا ملموسا يتحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي، فالمواطن لا يشعر بفوائد اقتصادية تعود عليه في صورة فرص عمل أو تخفيض في حجم التضخم أو انخفاض في الأسعار».

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وتابع: «الحكومة تسير في اتجاه والشارع المصري يشير في اتجاه آخر إلى أن يلتقوا في نقطة معينة».