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"صحة الدقهلية" تحصد المركز الثاني في مكافحة عدوى المستشفيات

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مصراوي Masrawy

"صحة الدقهلية" تحصد المركز الثاني في مكافحة عدوى المستشفيات

08:56 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

جانب من المناقشة

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، حصول مديرية الصحة بالمحافظة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تقييم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات الذي أجرته الوزارة مؤخرًا.

وأضاف مكي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المديرية استقبلت الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة ورئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بالوزارة، والذي أشاد بالإجراءات التي تتبعها المديرية في مجال مكافحة العدوى داخل مستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى أن تقييم الوزارة يدل على تحسن مستوى الخدمة الطبية داخل مستشفيات الدقهلية.

وشارك قنديل اجتماع عُقد بمستشفى المنصورة الدولي لتقييم جميع أعمال الشؤون الوقائية والمتوطنة على مستوى المحافظة، وذلك في حضور فريق من الوزارة وقيادات المديرية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات وفرق مكافحة العدوى ومراقبي الإدارات المختلفة.​

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