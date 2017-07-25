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الإمارات والجزائر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

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مصراوي Masrawy

الإمارات والجزائر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

08:45 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

الإمارات والجزائر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

أبوظبي - (د ب أ):

بحثت الإمارات والجزائر سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في العديد من المجالات أهمها السياسية والإقتصادية والأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى، الثلاثاء، مع عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مثل ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين البلدين يسودها التفاهم وتطابق وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وهناك حرص على دفعها بشكل مستمر نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

من جانبه، أكد عبدالقادر مساهل أن العلاقات بين دولة الإمارات والجزائر نموذجية واستراتيجية وهناك حرص على تعزيزها في المجالات كافة.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن المحادثات: "تناولت في هذا الصدد الأزمة في منطقة الخليج والوضع السائد في ليبيا واليمن وكذا الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الاقصى مع التأكيد على أن مسالة المسجد الاقصى ستشكل محور الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة العربية المزمع عقدها في الـ27 يوليو 2017 بالقاهرة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

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مصراوي Masrawy

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