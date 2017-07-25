وفد أمني روسي يصل مطار القاهرة للتفتيش على مبنى الركاب الجديد

كتب – طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، وفد أمني روسي قادمًا من موسكو عبر إسطنبول، في زيارة تستغرق عدة أيام يتفقد خلالها الإجراءات التأمينية ، وأجهزة الكشف عن الركاب والحقائب داخل صالات السفر والوصول بمبني الركاب "2" الجديد، وذلك قبل استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو.

كما يشاهد الوفد استخدام أجهزة البصمة "البيومترية" داخل المبنى والتي بدأ العمل بها منذ 10 أيام.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الوفد الذي يضم 5 خبراء من أمن الطيران والمطارات، وصل على متن الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، وقام فريق كبير من المطار ضم اللواء أيمن عبد الفتاح وكيل مدير الأمن، وحمدي عبد العزيز الشيخ مدير العلاقات العامة بالمطار، ومحمد عبد الوهاب نائب مدير العلاقات العامة، باستقبال الوفد الروسي والإشراف على إنهاء اجراءات وصولهم.

ويجري الوفد متابعة كاملة لإجراءات تأمين وتفتيش الركاب والحقائب بمطار القاهرة ، وكذلك البضائع وتأمين الوجبات منذ خروجها من الشركات المختصة وحتي وصولها إلى الطائرات، كذلك متابعة دخول الراكب إلى صالة السفر، وحتى صعوده على الطائرة، ومشاهدة الإجراءات التي تتم مع حقائب الركاب ورحلتها من سير تجميع الحقائب، وحتى مخازن الحقائب على الطائرات والوقوف على أحدث الأجهزة التى تم تركيبها بالمطار، ومتابعة شرائط كاميرات المراقبة داخل الصالات والأسوار التي تم تركيبها مؤخرا لبيان الإجراءات ويقظة رجال الأمن في التفتيش الدائم سواء للركاب أو العاملين بالمطار.