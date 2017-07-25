شيخ الأزهر يتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

كتب - محمد عبيد ومحمود مصطفى:

غادر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أرض الوطن متوجها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

كان الإمام الأكبر ترأس صباح اليوم الاجتماع الطارئ لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ لبحث انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق المسجد الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن كل الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال في الحرم القدسيِّ باطلةٌ شرعًا وقانونًا وتفتح الأبواب من جديدٍ للحروب الدينية.

ودعت الهيئة إلى عقد مؤتمرٍ عالَميٍّ عن القُدسِ في أواخر شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر، أن يرأس الإمام الأكبر الاجتماع العاجل لمجلس حكماء المسلمين، الذي دعا له بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الأسبوع المقبل، لبحث الاعتداءات على المسجد الأقصى.