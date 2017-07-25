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5 فوائد صحية للـ"أيس كريم" في الصيف.. منها "يزيد الطاقة والذكاء"

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مصراوي Masrawy

5 فوائد صحية للـ"أيس كريم" في الصيف.. منها "يزيد الطاقة والذكاء"

02:21 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

5 فوائد صحية للأيس كريم في الصيف.. منها "يزيد ال

 كتب - هشام عواض:

الأيس كريم من أكثر الأطعمة المرتبطة لدينا بالصيف، ويعمل على ترطيب الجسم والتقليل من الشعور بالحر، إلا أن للأيس كريم فوائد صحية أخرى.

ذكر موقع "healthyeating"، أن للأيس كريم عدة فوائد صحية بجانب ترطيب الجسم، وهو مفيد للغاية للأطفال ويمدهم بالطاقة، ونذكر أهم 5 فوائد للأيس كريم.

- غني بالكالسيوم

يتكون الأيس الكريم بشكل أساسي من الحليب، أي أنه يحتوي على عنصر الكالسيوم المفيد في بناء العظام ويمنع تكون الحصوات في الكلي.

- يمد الجسم بالطاقة

يحتوي الأيس كريم على سكر اللاكتوز الذي يساعد على صحة الأمعاء، وأيضا يعمل على زيادة الطاقة في الجسم.

- يزيد الذكاء 

أثبتت دراسة في جامعة كيروين اليابانية، أن الأشخاص الذين يتناولون الأيس كريم في الصباح، يتمتعون بوفرة في الترددات العالمية لأمواج ألفا، التي تزيد معدلات الذكاء.

- مصدر هرمون السعادة 

يحتوي الأيس كريم على هرمون "السيروتوتين"، ويعمل على زيادة الشعور بالارتياح والبهجة ويقلل من الشعور بالتوتر والقلق.

- يحرق

تعمل برودة الأيس كريم على خفض درجة حرارة الجسم، وهو ما يؤدي لحرق الدهون.

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