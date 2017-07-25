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ضبط 40 فرش حشيش بحوزة زوجة تاجر مخدرات في العجوزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 40 فرش حشيش بحوزة زوجة تاجر مخدرات في العجوزة

08:38 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

ضبط 40 فرش حشيش بحوزة زوجة تاجر مخدرات في العجوزة

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على ربة منزل لاتهامها بالإتجار في الحشيش المخدر بمنطقة العجوزة.

معلومات وردت للعقيد إيهاب شلبي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أن تاجر مخدرات بصدد ترويج كمية من الحشيش بمساعدة زوجته.

وأعد المقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، خطة محكمة للإيقاع بالمتهم، وتمكن الرائد عمرو نصير، معاون المباحث، من ضبط الزوجة أثناء استقلالها سيارة وبحوزتها 40 فرش حشيش، ومبلغ مالي.

بدروه، وجه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، ضباط قطاع الوسط بمناقشة المتهمة؛ للوقوف على نشاطها، والتوصل إلى مكان اختباء زوجها.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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