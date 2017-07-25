ملامح حركة تنقلات الداخلية.. الإطاحة بـ6 مُدراء و800 ضابط

كتب - علاء عمران:

يعتمد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، خلال الساعات القادمة حركة تنقلات قيادات جهاز الشرطة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن وزير الداخلية سيعتمد الحركة عقب عودته من مؤتمر الشباب بالإسكندرية، تمهيدًا لإعلانها يوم الخميس المقبل، لافتًا بأنها ستشهد إحالة نحو 500 عميد وعقيد وأكثر من 300 لواء إلى المعاش.

وقال المصدر -في تصريحات لمصراوي- إن وزير الداخلية حذر قطاع شؤون الضباط من أي "مجاملات"، مشددا على أن من سيتم ترقيتهم في الحركة أصحاب الكفاءات، علاوة على تصعيد العناصر الشابة لتولي مناصب قيادية من خلال مراجعة التقارير الخاصة بهم بشكل دقيق.

وأضاف المصدر أنه سيتم الإطاحة بعدد كبير من الضباط الذين دارت حولهم شبهات أوثبُت تورطهم في وقائع فساد، وترقية الضباط من رتبة ملازم حتى عقيد وفقا للمادة المقررة لكل رتبة.

كما ستنفذ الحركة الإدارية اعتبارًا من التاريخ ذاته أو تاريخ خلو الوظيفة، وتشمل عددًا من مساعدي الوزير، ومديري الأمن، و60 مدير إدارة ومصلحة، و50 نائبًا لمدير أمن ووكيل مصلحة.

وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أنه سيتم الإطاحة بعدد كبير من الضباط (رتبة عقيد وعميد ولواء) ثبت تعاملهم مع المواطنين بطريقة غير قانونية، منوهًا بأنه سيتم تنفيذ حركة التنقلات بدءًا من أول أغسطس القادم.

وقال المصدر إنه سيتم الإطاحة بـ6 من مديري الأمن، ونقل آخرين أبرزهم: اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية سيتولى منصب مدير أمن القاهرة، كما سيتولى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة الحالي، منصب ساعد الوزير للأمن، خاصة أنه سيبلغ سن التقاعد في ديسمبر المقبل، واللواء محمد منصور مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة مديرا لمباحث الوزارة، واللواء خالد شلبي، مديرا لأمن الإسكندرية.

وتشمل الحركة، اللواء محمد حنفي مديرا للأمن الاقتصادي، واللواء نادر فرحات لقطاع المنافذ، واللواء محمد رياض لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء فيصل دويدار لقوات الأمن، واللواء محمد الشناوي لشرطة السياحة والآثار، ونقل اللواء خالد الشاذلي من منصب مدير المباحث الجنائية بسوهاج إلى قطاع الأمن العام بالقاهرة.

وأضاف المصدر، أن اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، مستمر في منصبه في ظل إحكام قبضته على كافة الأمور بالمديرية، ونجاحه في إزالة التعديات على أراضي الدولة.

الأمر نفسه للواء جمال عبد الباري، الذي سيتم الإبقاء عليه مساعدًا للوزير لقطاع الأمن العام؛ لجهوده في مداهمة عدد كبير من البؤر الإجرامية بعدة محافظات أبرزها سوهاج وقنا، واللواء محمد الخليصي مساعد الوزير لمصلحة السجون، واللواء محمد يوسف مساعد الوزير للإدارة العامة لحقوق الإنسان، واللواء قاسم حسين مدير إدارة شرطة النقل، واللواء ياسر صابر لشرطة التموين، واللواء مجدي الشلقاني للحماية المدنية، واللواء عادل زكي للمرور، واللواء لطفي عياد، مساعد الوزير للأحوال المدنية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تصعيد اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، والذي كرِّم منذ أيام لنجاحه في تأمين المناطق السياحية، إضافة إلى الاستعانة بعدد من القيادات الشابة بمديرية أمن القاهرة، وتصعيدهم إلى إدارات البحث الجنائي بالمديريات المختلفة.

وأكد المصدر أن الحركة ستشهد تجديد الثقة لمديري أمن سوهاج، بني سويف، الدقهلية، المنيا، أسيوط، الغربية، الإسماعيلية، والسويس.