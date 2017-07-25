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سامح شكري يشارك في احتفال سفارة مصر في باريس بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

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مصراوي Masrawy

سامح شكري يشارك في احتفال سفارة في باريس بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

08:16 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

سامح شكري يشارك في احتفال سفارة مصر في باريس بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

باريس - (أ ش أ):

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة المصرية بباريس بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة 23 يوليو.

وشهد الحفل - الذي أقيم بدار سكن سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم باليونسكو إيهاب بدوي- مشاركة مرشحة مصر وإفريقيا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" السفيرة مشيرة خطاب وكذلك نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية.

كما حضر حشد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين المعتمدين في فرنسا، ونخبة من كبار المسئولين والمثقفين والمفكرين الفرنسيين بالإضافة إلى مديري وأعضاء المكاتب الفنية للسفارة المصرية بباريس وقيادات المؤسسات الوطنية بفرنسا ورموز الجالية المصرية.

يشار إلى أن وزير الخارجية يقوم بزيارة إلى باريس للقاء عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين وكذلك المندوبين الدائمين لدى منظمة اليونسكو لحشد التأييد للسفيرة مشيرة خطاب المرشحة المصرية للمنصب.

ويلتقي شكري - في وقت لاحق اليوم، برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والمبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، حيث من المتوقع أن يتناول نتائج لقاءهما بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي جرى بحضور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة.

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