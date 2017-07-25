عودة قناة الحياة للبث على نايل سات.. ومديرها: "لن ننسى المواقف المشرفة"

كتبت - ندى الشريف:

أعلن محمود التوني، مدير قناة الحياة، عودة القناة للبث من جديد على النايل سات، بعد توقفها بسبب مديونياتها المتأخرة لدى مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقدّم التوني في بيان اليوم الثلاثاء "الشكر لكل الأشخاص والمؤسسات والأصدقاء من الأوساط الإعلامية وخارجها على المواقف المساندة والداعمة لشبكة تليفزيون الحياة في أزمتها".

وقال التوني: "لن تنسى قناة الحياة الوقفة المشرفة للمسؤولين وكبار الشخصيات الذين آمنوا معنا بالدور الكبير لتليفزيون الحياة في تعزيز المعرفة وتأكيد القيم الوطنية والعمل جنباً الي جنب مع باقي ركائز القوة الناعمة المصرية من أجل بلادنا المجيدة وشعبنا العظيم".

وأضاف: "يعاهد تليفزيون الحياة جماهيره الواسعة داخل وخارج العالم العربي البقاء علي المبادئ التي تأسس عليها من الوطنية والوسطية والوقوف إلى جانب الدولة المصرية في مواجهة تحدياتها وتعظيم مكانتها ودورها".

وأكد أن القناة عادت للبث على التردد "١٢٢٠٦ نايل سات".