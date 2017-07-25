إيناسيو يفتح النار على مرتضى منصور

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شن البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني للزمالك هجوما شديدًا على مرتضى منصور رئيس النادي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الزمالك والعهد اللبناي في الجولة الثانية من البطولة العربية، والمقرر اقامته مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية.

وقال إيناسيو: "رئيس الزمالك كل يوم يأتي لي بشخص ويطالبني بأن أضمه للعمل في الجهاز الفني بعدها يتضحلي أن هذا الشخص يريد أن يصبح هو المدير الفني"

وأضاف المدير الفني للزمالك: " رئيس النادي يحاول أن يوهم الجمهور أنني أريد الاستغناء عن شيكابالا، وهذا غير صحيح، لأنني عندما جئت للزمالك كان شيكابالا لايشارك بشكل أساسي ولم يكن في مستواه واستمر معي".

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وواصل إيناسيو:" شيكابالا معي عاد مرة أخرى لمستواه وأصبح أفضل لاعب في الفريق، ومرتضى منصور هو الذي يريد أن يبعده عن الفريق ويطالبني بالاستغناء عنه".

وتابع:" مشكلة الزمالك في عدم الاستقرار الإداري والمحيطين برئيس النادي الذين يخافون منه ويوافقون على كل تصرفاته".

وعن استمراره في مهمته رغم المشاكل التي يعاني منها قال:" مفيش حد عايز يقعد معايا للتفاوض على الرحيل لانهم خايفين من الشرط الجزائي وانا مستمر في عملي وطالبت اللاعبين بالتركيز في مباراة الغد لانه لابديل فيها عن الفوز".