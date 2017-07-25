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«أزارو وبركات» مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الوحدة الإماراتي

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«أزارو وبركات» مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الوحدة الإماراتي «أزارو وبركات» مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الوحدة الإماراتي

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعلن أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمدرب العام للفريق، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة الوحدة الإماراتي، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة الأندية العربية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: حسين السيد ومحمد نجيب ورامي ربيعة وباسم علي.

خط الوسط: حسام غالي وعمرو السولية وعمرو بركات وكريم نيدفيد وأحمد حمودي.

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خط الهجوم: وليد أزارو.

وضمت دكة البدلاء كلا من:

أحمد عادل عبد المعنم، ميدو جابر، محمد هاني، إسلام محارب، ميدو جابر، أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان.

بينما استبعد كلا من الثنائي..

عمر رضوان وصبري رحيل.

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التحرير

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