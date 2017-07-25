أخبار عاجلة

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم -
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ -
الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) -
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى -
محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية -
«مميش» يشارك في حفل تخرج الأكاديمية البحرية ببورسعيد (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مصر للمقاصة يطلب عمرو بركات بعد رفض «جابر».. ورد اللاعب «صادم»

Google+ Print
مصر للمقاصة يطلب عمرو بركات بعد رفض «جابر».. ورد اللاعب «صادم» مصر للمقاصة يطلب عمرو بركات بعد رفض «جابر».. ورد اللاعب «صادم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طلب مسؤولو نادي للمقاصة التعاقد مع عمرو بركات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ضمن صفقة انتقال هشام محمد، لاعب الفريق الفيومي، لمدة خمس سنوات مُقابل 9 ملايين جنيه وإعارة لاعبيين من المارد الأحمر.

وعلمت «التحرير» أن مصر للمقاصة طلب التعاقد مع الثنائي ميدو جابر والغاني جون أنطوي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولكن «جابر» أعلن رفضه العودة للفريق الفيومي فطلب إدارة المقاصة التعاقد مع عمرو بركات بدلًا منه.

شاهد أيضا

وأكد مصدر مُقرب من عمرو بركات أن اللاعب هو الأخر يرفض الدخول في صفقة تبادلية، وأبلغ «بركات» سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، رفضه الانتقال للنادي الفيومي، وطلب بتحديد مصيره من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري.

وينتظر عمرو بركات، عودة حسام البدري، من كندا، بعد أن سافر الأخير لظروف أسرية طارئة، لتحديد مصيره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع