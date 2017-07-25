مصر للمقاصة يطلب عمرو بركات بعد رفض «جابر».. ورد اللاعب «صادم»

التحرير

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طلب مسؤولو نادي مصر للمقاصة التعاقد مع عمرو بركات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ضمن صفقة انتقال هشام محمد، لاعب الفريق الفيومي، لمدة خمس سنوات مُقابل 9 ملايين جنيه وإعارة لاعبيين من المارد الأحمر.

وعلمت «التحرير» أن مصر للمقاصة طلب التعاقد مع الثنائي ميدو جابر والغاني جون أنطوي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولكن «جابر» أعلن رفضه العودة للفريق الفيومي فطلب إدارة المقاصة التعاقد مع عمرو بركات بدلًا منه.

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وأكد مصدر مُقرب من عمرو بركات أن اللاعب هو الأخر يرفض الدخول في صفقة تبادلية، وأبلغ «بركات» سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، رفضه الانتقال للنادي الفيومي، وطلب بتحديد مصيره من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري.

وينتظر عمرو بركات، عودة حسام البدري، من كندا، بعد أن سافر الأخير لظروف أسرية طارئة، لتحديد مصيره.