لماذا لم يعلن الأهلي عن أسماء اللاعبين المعارين إلى المقاصة؟ «التحرير تجيب»

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كشف مصدر مسئول في النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل تسببت في عدم إعلان النادي الأهلي رسميًا إعارة الثنائي ميدو جابر وجون أنطوي في صفقة انتقال هشام محمد للمارد الأحمر والاكتفاء بالإعلان فقط أن الاتفاق تضمّن إعارة اثنين من لاعبي الأهلي لفريق المقاصة، لمدة موسم واحد.

وأكد المصدر، أن المقاصة طلب من الأهلي ضم ميدو جابر وجون أنطوي كإعارة، وهو ما يتفاوض فيه النادي مع اللاعبين بالفعل، وتكمن المفاجأة في أن ميدو جابر يرفض العودة إلى صفوف الفريق الفيومي، بينما يحاول الأهلي إقناعه إلا أنه حتى الآن مصر، إما على الاستمرار في الأهلي وإما الاستغناء عنه نهائيًا.

على الجانب الآخر أشار المصدر إلى أن جون أنطوي بنسبة 99% سيكمل مع المقاصة، خاصة أنه ليس لديه مانع في الاستمرار مع فريق إيهاب جلال.

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وحول إذا ما تمسك ميدو جابر بقراره قال المصدر إن الأهلي سينفذ الاتفاق، ولن يتراجع عنه، لكن بإعارة لاعب آخر، حيث إن العقد المبرم بين الطرفين، الذي بموجبه تسلم الأهلي الاستغناء لا يحدد اسم ميدو جابر وجون أنطوي، إنما لاعبين فقط بدون أسماء.

وكان عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، قال إن الأهلي نجح في ضم هشام محمد، لاعب فريق مصر المقاصة، لمدة خمس سنوات.