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الرئاسة تكشف كواليس مشاركة السيسي في مؤتمر الشباب بالإسكندرية

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الرئاسة تكشف كواليس مشاركة السيسي في مؤتمر الشباب بالإسكندرية الرئاسة تكشف كواليس مشاركة السيسي في مؤتمر الشباب بالإسكندرية

التحرير

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استهل الرئيس عبد الفتاح ، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب، المنعقد بقاعة المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، بإجراء جولة في مكتبة الإسكندرية، حيث كان استقبله في بداية الجولة الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، وقام بكتابة كلمة في سجل كبار الزوار، أشاد خلالها بهذا الصرح الثقافي الذي يقدم العلم والمعرفة ويعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، وأعرب السيسي عن تطلعه لاستمرار الدور الهام الذي تقوم به المكتبة في تقديم العلم والمعرفة للمصريين ولكافة زائريها، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية. 

وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد قاعة الاضطلاع الرئيسية، وقاعة متحف المخطوطات بالمكتبة واستمع لشرح عما تحتويه من كتب ومخطوطات تراثية نادرة.

وأوضح علاء يوسف، أن الرئيس شارك في إطار فعاليات المؤتمر الوطن الرابع للشباب في جلسة "الإصلاح الاقتصادي"، والتي تحدثت خلالها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي مستعرضة إجراءات وآليات برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي تتبناها في إطار رؤية " 2030"، كما عرض عدد من الشباب، المتطوعين في مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة، تجربتهم ودور تلك المبادرات في مجالات متعددة منها تقديم الدعم النقدي وتأهيل الشباب ومكافحة الإدمان.

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وتابع، "وتحدث في الجلسة كذلك كل من الدكتورعلي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، حول جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، والدكتورأشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، مستعرضًا إجراءات إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حول الأسباب والدوافع وراء تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى ونتائجه الإيجابية على المواطنين ومنها زيادة المخصصات فى برامج الحماية الاجتماعية، والدكتورعمرو الجارحى وزير المالية حول برنامج الإصلاح الاقتصادى وأثره على موازنة الدولة مقترحاً إطلاق مسمى جديد على البرنامح ليكون برنامج نمو اقتصادي قوي ومستدام" .

وأكد أن الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دلاور، قدم عرضًا حول أهمية العمل على تنمية الاستثمارات التي تساعد على التطور والإبداع التكنولوجي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات بما يساهم في تطوير نوعية الصادرات ويحقق فائدة أكبر للدولة.

ولفت إلى أنه في ختام الجلسة، تحدث الرئيس مشيرًا إلى أهميتها في توضيح الحقائق للمواطنين بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات كان حتمياً للحفاظ على مكانة وقدرات الدولة المصرية، مؤكدا أن أى تردد فى اتخاذ قرار سليم ومدروس يعد بمثابة الخيانة فى حق الوطن، وأن أى مسئول يخشى من اتخاذ القرارات الصحيحة هو غير أمين وغير جدير بالمسئولية التى يتحملها. كما أكد السيد الرئيس أهمية الاستمرار تطوير وإصلاح الشركات والصناعات المصرية وزيادة كفاءة منتجاتها بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وزيادة الصادرات.

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التحرير

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