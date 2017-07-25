التضامن: 3 ملايين و258 ألف أسرة مسجلة في «تكافل وكرامة»

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قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تم تصميمه على 3 سنوات، وكان يستهدف 500 ألف أسرة سنويًا بحيث يصل إلى مليون ونصف المليون أسرة بعد ثلاث سنوات، موضحة أن تقدير المنظمات الدولية تشير إلى أن هذا هو أقصى عدد يمكن ضمه للبرنامج خلال تلك المدة مع الأخذ في الاعتبار أنه خلال 30 عامًا تم ضم مليون ونصف أسرة للضمان الاجتماعي.

وأضافت الوزيرة، خلال جلسة عن برنامج "تكافل وكرامة" من الحماية الاجتماعية إلى التنمية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الرابع، أن الحكومة حريصة على تكثيف إجراءات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي، لافتة إلى أنه تم توسيع التسجيل في البرنامج بحيث نعمل الآن في 27 محافظة و345 مركزًا و301 إدارة اجتماعية في 2529 وحدة اجتماعية، في جميع قرى مصر، مشيرة إلى أن الحكومة منحازة للصعيد والفقراء، وأن 60% من المستفيدين من ثلاث محافظات الوجه القبلى الأكثر فقرًا .

وأوضحت، أنه بعد جمع البيانات قدمنا أول دعم نقدى فى مارس 2015 وبتمويل كامل من وزارة المالية، ولم نتلق أى دعم من الخارج، مشيرة إلى أنه تم عرض برنامج تكافل وكرامة فى وقت لاحق على المنظمات الدولية وتم الحصول على دعم ومساندة لأنه مبنى على أفضل الممارسات الدولية، ويقدر التمويل الخارجى حوالى 15% والباقى توفره الموازنة العامة للدولة.

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وأكدت ، أن المسجلين فى برنامج تكافل وكرامة يبلغ عددهم 3 ملايين و 258 ألف أسرة، وبلغ عدد المستحقين مليونا و739 ألف أسرة، معلنة مضيفة: "لأول مرة فى مصر يتم التسجيل فى قاعدة بيانات عن الفقر كل من يتقدم بطلب خدمة وكل من يرى أنه يستحق الدعم.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم توزيع 8 مليارات و110 ملايين جنيه للمستفيدين، موضحة أن عملية توزيع الدعم النقدى على المحافظات التى يتخطى فيها الفقر نسبة 60% هى (سوهاج، أسيوط، الجيزة، المنيا، بنى سويف، قنا، الاقصر، الفيوم، أسوان، القاهرة، البحيرة، والشرقية.