داليا زيادة: أؤيد ترشح السيسي لفترة ثانية

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قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد الهمة والنشاط للمصريين، من خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، كما أغلق الطرق كافة التي يسعى من خلالها البعض لإفشال الدولة».

أضافت زيادة، خلال لقائها ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، «عدد المواطنين الذين يدركون خطورة المرحلة التي نمر بها أكبر بكثير من الذين يهاجمون الدولة على السوشيال ميديا، هؤلاؤ الخونة الذين يتقاضون أموال من الخارج».

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أوضحت أنها تؤيد ترشح «السيسي» لفترة رئاسية ثانية، متابعةً: «السيسي يحارب الفاسدين، هو رجل مخلص ويريد المصلحة الوطنية».