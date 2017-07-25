الفخراني: أتوقع صدور توصيات رئاسية لبدء مشروع "مبدعي مصر"

كتبت-مروة شوقي:

قال الكاتب الصحفي يسري الفخراني، إن المؤتمرات الدورية للشباب هامة، لأنها تسمح للمشاركين من شباب وإعلاميين ومسئولين بطرح أفكارهم ومبادراتهم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، دون مسافات.

وأضاف الفخراني، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن "كل شخص يكون قادرًا على توصيل الرسالة التي يريدها إلى الرئيس بشكل مباشر، وهيّ الخطوة التي يجب أن نكملها وندعم استمراريتها لأهمية وجودها بشكل شهري".

وأعرب "الفخراني" عن سعادته بالمشاركة في جلسة "صناعة الدولة الفاشلة"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب المنعقد حالياً بالإسكندرية، لافتًا إلى طرحه مبادرتين إحداهما تقوم على إعادة القيم والعادات إلى كيان الأسرة المصرية، والأخرى مشروع البحث عن "مبدعي مصر" في محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مصر عامرة بالمواهب التي تحتاج إلى الذهاب إليها ودعمها.

وعن استجابة الرئيس لمبادرتي الفخراني، قال: "أتوقع صدور توصيات بضرورة العمل على مشروع البحث عن مبدعي مصر في المحافظات قريبًا".

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر الرابع الدوري للشباب بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الرئيس السيسي وبمشاركة ١٣٠٠ من شباب ٥ محافظات بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى الثلاثاء 25 يوليو، بحضور عدد من أعضاء الحكومة على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.