بعد صفقة «ميندي» القياسية.. تعرف على أغلى لاعب في كل مركز

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تشهد فترة الانتقالات الصيفية الجارية مجموعة من الصفقات القياسية، آخرها ضم مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، بينجامين ميندي الظهير الأيسر لفريق موناكو، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في العالم.

وضرب جوارديولا منذ قدومه للسيتي الرقم القياسي للمدافعين في العالم ثلاث مرات، وكانت المرة الأولى حين ضم الموسم الماضي الإنجليزي جون ستونز من صفوف إيفرتون مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، وكانت المرة الثانية، بتعاقده خلال الميركاتو الجاري مع كايل ووكر من صفوف توتنهام هوتسبير مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، ليضربه الرقم للمرة الثالثة مع ميندي.

وتمكن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد من اقتناص البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، كما ضم السويدي فيكتور لينديلوف من بنفيكا.

من جانبه ضم الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي حامل اللقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الماضي، كل من انطونيو روديجير من صفوف روما مقابل 33.3 مليون جنيه إسترليني، والإسباني ألفارو موراتا من صفوف ريال مدريد مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، كما كاباليرو في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي.

وحتى الآن لم ينتهي الميركاتو، فمازل السيتي يأمل في ضم التشيلي أليكسيس سانشيز من صفوف أرسنال، كما يسعى ريال مدريد لضم كيليان مبابي من صفوف موناكو مقابل 188 مليون يورو، علاوة على تخطيط باريس سان جيرمان لاقتناص نيمار من صفوف برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

وعلى الرغم من أن الفرنسي بول بوجبا أصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد ان ضمه مانشستر يونايتد من صفوف يوفنتوس، بعد 4 أعوام قضاها في صفوف البيانكونيري، لكن نحن في السطور التاليه نبرز لكم أغلى لاعب في كل مركز بعد صفقة ميندي:

حراسة المرمى: إيديرسون سانتانا دي مورايس

انتقل من نادي: بنفيكا البرتغالي.

انتقل إلى نادي: مانشستر سيتي.

مقابل: 40 مليون يورو.

الظهير الأيمن: كايل ووكر

انتقل من نادي: توتنهام هوتسبير.

انتقل إلى نادي: مانشستر سيتي.

مقابل: 57 مليون يورو.

مدافع: جون ستونز

انتقل من نادي: إيفرتون.

انتقل إلى نادي: مانشستر سيتي.

مقابل: 55.6 مليون يورو.

مدافع: دافيد لويز

انتقل من نادي: تشيلسي.

انتقل إلى نادي: باريس سان جيرمان.

مقابل: 49.5 مليون يورو.

الظهير الأيسر: بنجامين ميندي

انتقل من نادي: موناكو.

انتقل إلى نادي: مانشستر سيتي.

مقابل: 58.1 مليون يورو.

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الجناح الأيمن: أنخيل دي ماريا

انتقل من نادي: ريال مدريد.

انتقل إلى نادي: مانشستر يونايتد.

مقابل: 65 مليون يورو.

الجناح الأيسر: جاريث بيل

انتقل من نادي: توتنهام هوتسبير.

انتقل إلى نادي: ريال مدريد.

مقابل: 100 مليون يورو.

خط الوسط: خاميس رودريجيز

انتقل من نادي: موناكو.

انتقل إلى نادي: ريال مدريد.

مقابل: 79.8 مليون يورو.

خط الوسط: بول بوجبا

انتقل من نادي: يوفنتوس.

انتقل إلى نادي: ريال مدريد.

مقابل: 105 مليون يورو.

المهاجم: كريستيانو رونالدو

انتقل من نادي: مانشستر يونايتد.

انتقل إلى نادي: ريال مدريد.

مقابل: 94 مليون يورو.

المهاجم: جونزالو هيجواين

انتقل من نادي: نابولي.

انتقل إلى نادي: يوفنتوس.

مقابل: 90 مليون يورو.