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الإسماعيلية: استرددنا 14 ألف فدان أراضي زراعية و169 ألف متر مربع مباني

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مصراوي Masrawy

الإسماعيلية: استرددنا 14 ألف فدان أراضي زراعية و169 ألف متر مربع مباني

07:23 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

الإسماعيلية: استرددنا 14 ألف فدان أراضي زراعية و169 ألف متر مربع مباني

محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر

الإسماعيلية - إنجي هيبة:عقد محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لملف استرداد أراضي الدولة، وعرض تقرير تفصيلي بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، ومناقشة مقترحات وسبل الاستثمار والاستخدام الأمثل لقطع الأراضي المستردة.وخلال المؤتمر، أعلن المحافظ نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والشرطية والقوات المسلحة في استرداد مساحة إجمالية قدرها 14 ألفًا و301 فدان أراضي زراعية، إضافة إلى مساحة 169 ألف متر مربع أراضي مباني، بإجمالي عدد حالات تعدي ألفًا و125 حالة.وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تلقت 4 آلاف و774 طلبًا بتقنين الأراضي، تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد ألفين و456 طلبًا منها، بإجمالي مساحة قدرها 27 ألفًا و253 فدانًا، مشيرًا إلى تلقي مزيد من الطلبات عبر المركز التكنولوجي للخدمات الجماهيرية بمقر ديوان عام المحافظة.أكد المحافظ أيضًا على عزم الأجهزة التنفيذية على المضي قدمًا في التعامل مع ملف استرداد أراضي الدولة، مشددًا: "لن نسمح بأي من الأشكال بعودة التعديات مرة أخرى، وسنضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول مخالفة القانون أيًا كان".حضر المؤتمر المستشار عماد عطية مستشار اللجنة العليا لاسترداد الدولة، واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأسماعيلية، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومديرو العموم ووكلاء الوزارات لمديريات الزراعة والري والمساحة والطرق والشباب والرياضة والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ومجموعة شباب المؤتمر الرئاسي المشاركين مع اللجان التنفيذية في تقنين الأراضي لواضعي اليد الجادين وممثلي الجهات المعنية

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