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"رسالة غامضة" تؤخر إقلاع رحلة باريس ساعة ونصف من مطار القاهرة -(صورة)

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"رسالة غامضة" تؤخر إقلاع رحلة باريس ساعة ونصف من مطار القاهرة -(صورة) "رسالة غامضة" تؤخر إقلاع رحلة باريس ساعة ونصف من مطار القاهرة -(صورة)

مصراوي Masrawy

"رسالة غامضة" تؤخر إقلاع رحلة باريس ساعة ونصف من مطار القاهرة -(صورة)

07:24 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

كتب - طه عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة، إن رحلة للطيران رقم 801، والمتجهة إلى باريس، تأخرت ساعة ونصف عن الإقلاع اليوم الثلاثاء، بعد أن وجد طاقم الضيافة ورقة مكتوب عليها "start 4" -وتعني بالعربية البداية الرابعة- في دورة مياه الطائرة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تفتيش الطائرة والركاب وأقلعت الرحلة إلي باريس بعد التأكد من سلبية الورقة التي عُثر عليها.

وأضافت مصادر أمنية بالمطار، إن سلطات الأمن تلقت بلاغا من طاقم الرحلة بوجود "رسالة غامضة" داخل حمام الطائرة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية المعنية ومشطت الطائرة بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات.

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، إلى أن قوات الأمن لم تعثر على شئ داخل الطائرة، وأقلعت الطائرة وعلى متنها 69 راكبًا بعد تأخرها ساعة ونصف، بعد التأكد من سلبية البلاغ.

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مصراوي Masrawy

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