"سعفان" يجتمع مع العاملين بـ"القوى العاملة" لبحث مطالبهم المالية
"سعفان" يجتمع مع العاملين بـ"القوى العاملة" لبحث مطالبهم المالية
06:50 م الثلاثاء 25 يوليو 2017
جانب من الحوار
كتبت - نورا ممدوح:
عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، مع العاملين بالوزارة لبحث بعض مطالبهم المالية.
وطالب العاملون بضرورة التواصل مع وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للنظر في زيادة حافز الإثابة لجميع المستويات الوظيفية، فضلا عن صرف المكافآت في مواعيدها المحددة نظرًا لضعف مرتباتهم.
وأكد "سعفان" في بيان اليوم الثلاثاء، أن مكتبه مفتوح لجميع العاملين لعرض مطالبهم المشروعة، واعدًا بدراسة جميع ما تم طرحه خلال اللقاء في غضون أسبوع، مع إعداد كشوف بمتوسط ما تم صرفه لجميع العاملين للتأكد من عدالة التوزيع، وتحديد ممثلين عنهم للالتقاء مع الوزير بصفة دورية لعرض أية مشكلات للعمل علي حلها أولا بأول.
ونظم العاملون بديوان عام الوزارة وقفة احتجاجية صباح اليوم للمطالبة بصرف حافز الاثابة والمكافآت، ومساواة جميع العاملين وبعضهم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
القوى العاملة: تعاون لتأهيل خريجي مراكز التدريب وتمويل راغبي إقامة
-
اليوم..افتتاح ملتقى التوظيف الأول ببورسعيد.. وتوفير 7340 وظيفة
-
القوى العاملة: 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال شهر
-
سعفان يكلف مديريات القوى العاملة بمتابعة إجازة ذكرى ثورة يوليو
إعلان
إعلان