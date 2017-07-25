"سعفان" يجتمع مع العاملين بـ"القوى العاملة" لبحث مطالبهم المالية

كتبت - نورا ممدوح:

عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، مع العاملين بالوزارة لبحث بعض مطالبهم المالية.

وطالب العاملون بضرورة التواصل مع وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للنظر في زيادة حافز الإثابة لجميع المستويات الوظيفية، فضلا عن صرف المكافآت في مواعيدها المحددة نظرًا لضعف مرتباتهم.

وأكد "سعفان" في بيان اليوم الثلاثاء، أن مكتبه مفتوح لجميع العاملين لعرض مطالبهم المشروعة، واعدًا بدراسة جميع ما تم طرحه خلال اللقاء في غضون أسبوع، مع إعداد كشوف بمتوسط ما تم صرفه لجميع العاملين للتأكد من عدالة التوزيع، وتحديد ممثلين عنهم للالتقاء مع الوزير بصفة دورية لعرض أية مشكلات للعمل علي حلها أولا بأول.

ونظم العاملون بديوان عام الوزارة وقفة احتجاجية صباح اليوم للمطالبة بصرف حافز الاثابة والمكافآت، ومساواة جميع العاملين وبعضهم.