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بالصور.. مناقشة استعدادات جامعة أسوان للمؤتمر الدولي الأول لهندسة الحاسبات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مناقشة استعدادات جامعة أسوان للمؤتمر الدولي الأول لهندسة الحاسبات

07:10 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

بالصور.. مناقشة استعدادات جامعة أسوان للمؤتمر الدولي الأول لهندسة الحاسبات

اجتماع للتحضير لمؤتمر هندسة الحاسبات

أسوان - إيهاب عمران:

ترأس الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث استعدادات الجامعة للمؤتمر الدولي الأول في الاتجاهات المبتكرة في هندسة الحاسبات، والذي يعقد في الفترة من 19-21 فبراير المقبل.

حضر الاجتماع الدكتور يسري الجمل أستاذ الحاسبات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووزير التعليم السابق، والدكتور جورج كاربيس من جامعة مانيسوتا الأمريكية، والدكتور محمد بشير مدير فرع الأكاديمية العربية بأسوان.

تناول الاجتماع الترتيبات الإجرائية لإقامة المؤتمر، وأبرز من سيتم توجيه الدعوات لهم للحضور، وأيضًا وضع تصور مبدئي لبرنامج المؤتمر وأهم الأبحاث التي ستتم مناقشتها خلال أيام المؤتمر الثلاثة.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب أنه تم اختيار موعد المؤتمر ليتواكب مع احتفالات أسوان بظاهرة تعامد الشمس، بغرض تنشيط سياحة المؤتمرات في أسوان، ولتنظيم رحلة سياحية للضيوف لمشاهدة ظاهرة التعامد الفريدة. ​

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