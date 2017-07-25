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"التنسيق": 54 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الثانية سجلوا رغباتهم حتى الآن

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مصراوي Masrawy

"التنسيق": 54 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الثانية سجلوا رغباتهم حتى الآن

07:04 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

التنسيق الإلكتروني

كتب-محمد قاسم:

صرح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ 54 ألف طالب وطالبة حتى الآن.

وأكد عطا في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، مطالبًا الطلاب بتحري الدقة في اختيار رغباتهم، والتأكد من تسجيلها على موقع التنسيق، وتعديل ما يرغبون فيه حتى إغلاق التنسيق.

وشدد بأن مكتب التنسيق سيوزع الطلاب حسب آخر رغبات تم حفظها على الموقع.

ودعا عطا الطلاب إلى ضرورة الحفاظ على الرقم السري؛ لعدم التلاعب في رغباتهم من قبل أشخاص أخرين.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ اليوم الثلاثاء ويستمر حتى السبت المقبل في الساعة السابعة مساءً.​

 

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