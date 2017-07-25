بالصور.. بدء حملات المجلس القومي للمرأة في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت نادية عزمي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، بدء أعمال قافلة "هن قادرات" التابعة للمجلس القومي للمرأة، والتي تشارك فيها عدة جهات تنفيذية أخرى، بقرى مركز ومدينة بلاط.

كان في استقبال القافلة، المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز ومدينة بلاط, والذي أكد على ضرورة تسهيل مهام القافلة، وتذليل أي عقبات تواجه القافلة حتى تستكمل أعمالها على أكمل وجه.

إلى ذلك، أوضحت مقررة قومي المرأة، في تصريح لمصراوي، أن القوافل تتضمن تنفيذ دورات تدريبية للمرأة المعيلة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أن الهدف من هذه القوافل تحويل قرى الوادي الجديد إلى منتجة بدلاً من مستهلكة, وأن القافلة بدأت أعمالها بزيارة لجمعية تنمية البرابخ التابعة لقرى أولاد عبد الله بمركز بلاط.

وأكدت عزمي أنه على هامش القافلة سيتم أيضًا استكمال حملة طرق الأبواب بمشاركة الرائدات الريفيات بكل مركز، والوقوف على الحالات الإنسانية والمرضية بكل قرية، حتى يتسنى للمجلس دراسة الحالة، ومساعدتها بشتى الطرق وفق الإمكانات المتاحة.​