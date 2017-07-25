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حي الوايلي: توفير سكن لمتضرري "عقار العباسية المنهار" خلال 3 أيام

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مصراوي Masrawy

حي الوايلي: توفير سكن لمتضرري "عقار العباسية المنهار" خلال 3 أيام

07:02 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

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كتب - محمود سعيد وطارق سمير:

قال المهندس شريف حسيب، مدير المتابعة المدنية بحي الوايلي، إنه سيتم إيواء السكان المتضررين من انهيار "عقار العباسية" وذويهم بـ "دار المواساة" لحين توفير شقق سكنية بديلة.

وأضاف "حسيب"، في تصريحات لـ "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس حي الوايلي اللواء عصام كمال تواصل مع محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد بشأن نقل المتضررين إلى شقق سكنية بديلة بمدينة بدر خلال ثلاثة أيام.

وأوضح " حسيب"، أنه سيتم جلب معدات ثقيلة لرفع آثار حطام العقار المنهار، غدًا الأربعاء، لافتًا إلى قرار رئيس الحي بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها.

وقالت إحدى القاطنات بالعقار المنهار، إنها سمعت صوت "طقطقة واهتزاز" بالمنزل فهرولت مسرعة إلى الجيران لتحذيرهم، فغادروا جميعًا، وتم إخلاؤه على الفور.

وانهار عقار مكون من 5 طوابق بجوار مسجد القبة الفيداوية في منطقة العباسية، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة: لا توجد إصابات نتيجة الحادث حيث تم إخلاء جميع قاطني العقار قبل انهياره.

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مصراوي Masrawy

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