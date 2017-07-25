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مقتل 4 مدنيين في انفجار لغم زرعه الحوثيون باليمين

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مصراوي Masrawy

مقتل 4 مدنيين في انفجار لغم زرعه الحوثيون باليمين

07:00 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

مقتل 4 مدنيين في انفجار لغم زرعه الحوثيون باليمين

ارشيفية

صنعاء - (د ب أ): 

أعلن مسؤول محلي، الثلاثاء، مقتل أربعة مدنيين، وجرح آخرين، بانفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون بمحافظة الجوف على مسافة 143 كيلومترًا شمال شرق صنعاء.

وقال عبدالله الأشرف، المتحدث باسم المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية، في محافظة الجوف: "إن ٲلغام الحوثي تحصد أرواح عائله بأكملها في مديرية خب الشعف".

وأشار في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى مقتل أربعة مدنيين من أسرة واحده نتيجة انفجار لغم زرعته المليشيات وانفجر بسيارتهم في منطقة الحيض في الشمال الشرقي لمديرية خب الشعف.

وسبق وأن أعلنت المقاومة الشعبية عن مقتل وجرح العديد من المدنيين في محافظة الجوف الواقع معظمها تحت سيطرة القوات الحكومية، جراء انفجار ألغام زرعها الحوثيون قبل انسحابهم منها.

وتشهد اليمن منذ أكثر من عامين معارك عنيفة بين الطرفين مخلفة أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين، فضلاً عن تسببها بأوضاع إنسانية صعبة.

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مصراوي Masrawy

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