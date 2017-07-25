متي يصدر البرلمان قانون الإيجارات القديمة؟..نواب يجيبون

التحرير

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قانون الإيجارات القديمة، أحد أهم القوانين المنتظره من قبل مجلس النواب، نتيجة لكثرة الشكاوي التي تقدم بها ملاك العقارات لتدني القيمة الإيجارية التي يحصل عليها بعضهم، وبدأ عدد من نواب البرلمان بداية من دور الانعقاد الأول في إعداد مشروعات قوانين لأزمة الإيجارات القديمة، إلا أن تلك المشروعات لم تناقش حتى الآن، وجرى إرجاؤها نظرًا لوجود انقسام داخل لجنة الإسكان، في ظل وجود ملايين الأسر التي ستتأثر في حال إجراء أي تعديلات تشريعية بخصوص الإيجارات القديمة.

وقال النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو تكتل 25-30 البرلماني، إن قانون الإيجارات القديمة بالرغم من أهميته فإنه ليس ضمن أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، المقرر انعقاده أكتوبر المقبل.

وأوضح في تصريحات لـ«التحرير» أن أزمة الإيجارات القديمة متشابكة ولا يمكن أن يتم حلها بقرار أو بقانون واحد، ولكنها تحتاج إلى حزمة من القرارات التي تؤيدها اللجنة، ولكن تحتاج إلى أن تأنى، مشيرا إل أنه مع رفع الظلم عن ملاك العقارات، والحفاظ على الثروة العقارية، ولكن هناك ملايين الأسر المصرية، التي يجب الحفاظ عليها، ووضع مخرج آمن لها.

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وأوضح أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستركز خلال المرحلة المقبلة على 3 قوانين، الأول قانون البناء الموحد، والثاني قانون المناقصات والمزايدات، والثالث تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي جرت مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني.

بينما قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وأحد المتقدمين بمشروع قانون الإيجار القديم، إن الحكومة لا تريد مناقشة هذا القانون الآن، خوفًا من ردورد أفعال المواطنين، في ظل الزيادات الأخيرة، التي أثرت على عدد من الطبقات الاجتماعية.

وأضاف أن هذا القانون من المحتمل وبنسبة كبيرة أن يتم فتحه بدور الانعقاد الثالث، لمناقشته، مشددا على ضرورة أن يشمل ذلك حوارا مجتمعيا قبل الإقرار.