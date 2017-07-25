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العثور على 13 جثة في قارب قبالة سواحل ليبيا

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مصراوي Masrawy

العثور على 13 جثة في قارب قبالة سواحل ليبيا

06:42 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

العثور على 13 جثة في قارب قبالة سواحل ليبيا

ارشيفية

(أ ف ب):

أفاد مسعفون، الثلاثاء، أنهم عثروا على 13 جثة لمهاجرين من بينها جثث نساء حوامل، كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين قبالة السواحل الليبية أثناء محاولة إنقاذهم.

وذكرت منظمة إسبانية غير حكومية تشارك في عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط على "تويتر": "عثرنا على إجمالي 13 جثة. لقد كانوا أشخاصًا يحملون أسماء، وكانوا أمهات وآباء وأصدقاء".

وأضافت: "عثرنا على 167 شخصًا على متن قارب في عرض البحر"، مشيرة إلى أن العديد من الحوامل والأمهات كن من بين الضحايا وأن أقاربهن كانوا على متن القارب.

وأكد حرس السواحل الإيطاليون عدد القتلى وقالوا أن الأحوال الجوية السيئة في البحر من المرجح أن تثني المهربين عن إرسال قوارب مليئة بالبشر إلى مياه المتوسط.

وحتى هذا الوقت من العام وصل نحو 94 ألف شخص إلى إيطاليا، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية، وهي زيادة بأكثر من 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت ذاته قضى أكثر من 2370 شخصًا أثناء محاولتهم عبور المتوسط، بحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

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مصراوي Masrawy

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