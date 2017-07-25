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مسؤول القدرات بجامعة القاهرة: دربنا 100 طالب لمساعدة طلاب المرحلة الثانية

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مصراوي Masrawy

مسؤول القدرات بجامعة القاهرة: دربنا 100 طالب لمساعدة طلاب المرحلة الثانية

06:50 م الثلاثاء 25 يوليه 2017

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كتبت-يسرا سلامة:

قال عمرو مصطفى، مدير مركز تنمية القدرات بجامعة القاهرة، إن الجامعة قامت بمساعدة 100 طالب من الكليات المختلفة، للتواجد بداخل مقار التنسيق، لاستقبال طلاب الثانوية من المرحلة الثانية.

وأضاف مصطفى أن الطلاب ينتشرون بداخل الكليات مرتدين الزي الأبيض، مكتوبُا عليه "من أجل "، مضيفا لـ"مصراوي" أن جامعة القاهرة وفرت تدريبا بالتنسيق مع مركز إعداد القادة لتوفير تدريب للطلاب لمساعدة طلاب الثانوية العامة.

وقام مصطفى بجولة وسط الطلاب الجدد، ردا على بعض استفسارات أولياء الأمور، وسألت إحدى السيدات مصطفى عن كلية الطب البطري كرغبة لابنتها، وعن طبيعة الدراسة بها. وجاء الرد "الناس بتتريق على الكلية بالغلط؛ دي مش كلية حيوانات.. دي كلية علمية وليها سوق عمل واستثمارات في مصر".

ويشير مصطفى إلى أن عدد من الطلاب لديه صورة خاطئة عن بعض الكليات، مشيرا إلى أن طلاب المبادرة تقوم بتوجيه الدعم للطلاب الجدد، خاصة أن طلاب المرحلة الثانية لديهم أماكن محدودة عن طلاب المرحلة السابقة.

وأشار مدير مركز تنمية القدرات إلى أن قرابة 90% من الطلاب يأتون بصحبة أهاليهم بالمرحلة الثانية؛ نتيجة أن الأهالي تريد أن تطمئن على أبنائها.

ورصد مصراوي تواجد طلاب المبادرة بكلية الزراعة جامعة القاهرة، على بوابة الكلية، وداخل مركز التسجيل بإدارة الحاسب الآلي، يستقبلون استفسارات الطلاب وأهاليهم.

ويستمر التسجيل في المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة حتى يوم السبت المقبل، بعدد من مقار استقبال الطلاب.

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مصراوي Masrawy

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