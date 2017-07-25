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نهى النحاس: من يرفض حضور مؤتمر الشباب "خاسر"

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مصراوي Masrawy

نهى النحاس: من يرفض حضور مؤتمر الشباب "خاسر"

06:23 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

الإعلامية نهى النحاس

كتبت -ياسمين محفوظ

أبدت الإعلامية نهى النحاس، سعادتها بالمشاركة في جلسة "صناعة الدولة الفاشلة"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب المنعقد حالياً بالإسكندرية.

وقالت النحاس في تصريحات لمصراوي، إنها "سعيدة باتاحة الفرصة لها لتعبر عن رأيها بكل حرية وجرأة، كما أن مصدر سعادتي أيضًا أنني ذكرت كل ما أريد أمام الرئيس ".

وأضافت: "المؤتمر فكرة عبقرية وجميلة، ويتميز باختلاف الحوارات، إضافة إلى أن أعداد الشخصيات المتواجدة على منصة المناقشات قليلة"، واصفة كل من يرفض تلبية دعوة الحضور للمؤتمر بأنه "خاسر".

وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر الرابع الدوري للشباب بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الرئيس السيسي وبمشاركة ١٣٠٠ من شباب ٥ محافظات بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى الثلاثاء 25 يوليو، بحضور عدد كبير من أعضاء على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

يُذكر أن المؤتمر الوطني للشباب تم عقده لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكان من ضمن توصياته أن يتم عقده بشكلٍ دوري على مدار العام في مختلف المحافطات، وبناءً عليه تم عقد المؤتمر الدوري الثاني يناير الماضي بمحافطة أسوان لمناقشة أبرز قضايا الصعيد، فيما استضافت محافظة الإسماعيلية المؤتمر الدوري الثالث في إطار احتفالات بعيد تحرير سيناء.

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مصراوي Masrawy

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