بالصور.. حفل زفاف أسطوري في سوريا.. وهذه تكلفته

كتب - هشام عواض:

تشهد سوريا الكثير من المشكلات الأمنية وعدم الاستقرار منذ سنوات، إلا أن هناك أماكن هادئة للغاية وتسير فيها الحياة بشكل طبيعي، حتى أن عائلة من أغنى أغنياء سوريا نظمت حفل زفاف أسطوري لأحد أبنائها، وهو ما أثار الجدل في سوريا.

نظمت عائلة جود وهي صاحبة النفوذ الاقتصادي الواسع في سوريا، حفل زفاف ضخم، أُقيم في فندق "لاميرا"، المعروف سابقًا بـ"ميرديان"، في مدينة اللاذقية الواقعة في غرب سوريا على ساحل البحر المتوسط، يوم الخميس الماضأضخم حفل زفاف أسطوري في سوريا، بحسب صحيفة "الديار" اللبنانية.

والعريس هو كريم جود، عقد قرانه على راما منزلجي، و"كريم" هو حفيد رجل الأعمال صبحي جود، الذي توفي العام الماضي، وتعتبر العائلة من أكبر العائلات في قطاع الأعمال في سوريا.

ويعتبر حفل الزفاف هذا أنه الأضخم في سوريا للعام الجاري، إذ بلغت تكلفته "مليار" ليرة سورية أي ما يعادل مليوني دولار، وقرابة 36 مليون جنيه مصري، في حين قال البعض من رواد التواصل الاجتماعي إن تكلفته 900 مليون ليرة.

وكان الفنان اللبناني محمد إسكندر محيي الحفل، وقال، عبر صفحته في "فيسبوك"، إنه "من أرقى وأضخم حفلات الزفاف اللي أحييتا بحياتي، عرس الاسم على مسمى وليلة من البصمات الرائعة في مسيرتي".

وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم إنشاء ديكورات خاصة من الخشب للحفل، إضافة إلى وجود طائرة صغيرة خاصة للتصوير مع وجود 30 كاميرا موزعة على أرجاء الفندق. كما ذكر الفندق على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن عدد الحضور كان 800 فرد.

ونال الحفل انتقادات من جانب الكثير من السوريين، بأنه بذخ كثير في ظل الأوضاع السيئة للبلاد ووجود معاناة السوريين من الفقر وقلة العلاج وغيرها.