رسميًا.. الزمالك يحصل على الاستغناء الخاص بـ«داوودا»

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حصل نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، على الاستغناء الرسمي الخاص بأحمد داوودا صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، مقابل 6 مليون جنيه، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبذلك أصبح داوودا لاعبًا رسميًا في صفوف القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

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وكان الزمالك قد أعلن عن تعاقده مع صلاح عاشور مهاجم نادي انبي منذ قليل، بعد أن تعاقد خلال الأيام الماضية مع الكونغولي كاسونجو كابونجو، مهاجم نادي الاتحاد السكندري، والغاني بنيامين أشيمبونج مهاجم نادي الداخلية، وإعادة كل من حازم إمام وإبراهيم عبدالخالق، بعد انتهاء فترة إعارتهما للاتحاد والمقاولون العرب.