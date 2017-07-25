بهاء مجدي يكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك

التحرير

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أكد بهاء مجدي، ظهير أيسر نادي الإسماعيلي، أنه لا توجد أي مفاوضات من جانب نادي الزمالك، من أجل ضمه إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح اللاعب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه لم يتلق أي اتصالات رسمية من قبل مسؤولي الزمالك، من أجل حسم انتقاله خلال الميركاتو الجاري.

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وأضاف اللاعب، أنه مستمر مع الدراويش خلال الفترة المقبلة، ولا توجد هناك أي نية للاستغناء عنه في الفترة الحالية.

يذكرأن بهاء مجدي، انضم إلى صفوف الإسماعيلي موسم 2014 / 2015 قادمًا من القناة، ويتبقى له موسم وحيد في عقده مع الدراويش.