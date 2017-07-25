مستشفى الطب الرياضى يستضيف قياسات الحكام (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انطلق، اليوم الثلاثاء، مشروع توحيد القياسات الفسيولوجية والنفسية والبدنية لحكام كرة القدم، على مستوى محافظات مصر من حكام دوليين ومحليين، الذى يستهدف 1900 حكم، وذلك بمستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر وتنفذه الإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الرياضة.

وأوضح خالد مسعود، وكيل الوزارة للطب الرياضى ورئيس اللجنة العليا للمشروع، أن هذا المشروع يهدف إلى توحيد مكان القياسات بين الحكام، حيث إن القياسات كانت تتم في السابق في كل محافظة على حدة، وهذه المرة تم اختيار مستشفى الطب الرياضى لما يملكه من إمكانيات متميزة طبقًا لتوجيهات المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالاستغلال الأمثل لمنشآت الوزارة.

وشملت القياسات تحاليل شاملة، إضافة إلى كشف عظام وباطنة وأسنان ورسم قلب، وأضاف مسعود أن القياسات مستمرة يوميًا حتى 10 أغسطس القادم، وسيتم عمل ملف لكل حكام برقم كودى محدد لإعداد قاعدة بيانات شاملة.

وأضاف أحمد حمدى، المنسق العام للمشروع، ومدير عام علم النفس الرياضى، أن القياسات هذه المرة تضمنت لأول مرة اختبارات نفسية للتعرف على الضغوط النفسية التي يتعرض لها الحكام، وأنه سوف يتم عمل دورة تدريبية في علم النفس الرياضى للحكام سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

يذكر أن اللجنة العليا للمشروع تضم إضافة إلى مسعود وحمدى، جمال ضياء الدين مدير مستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر، وعماد الحفناوى كمدير للمشروع.