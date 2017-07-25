أخبار عاجلة

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم -
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ -
الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) -
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى -
محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية -
«مميش» يشارك في حفل تخرج الأكاديمية البحرية ببورسعيد (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بميداليات بطولة العالم بالتشيك (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هنأ المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، شباب المنتخـب المصـري للخماسى الحـديـث، تحـت 19 سـنة بحصدهم 6 ميداليات في بطولة العالم للشباب، التي أقيمت في الفترة من 17 إلى 24 يوليـو الجاري، بمـدينة بـراغ بجمهـورية التشـيك، حيـث كـان رصيـد مصـر في البطولة ذهبيـة وثـلاث فضيـات، وبرونزيتـين. 

وقد أشاد عبد العزيز، بجهود الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة شريف العريان رئيس الاتحاد، ومعبرا عن ساعدتهم بشباب وفتيات ، الذين حققوا إنجازًا طيبًا، وأنه يتوقع تنظيمًا متميزًا للبطولة الأقوى، التي تستضيفها مصر في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس، وهي بطولة العالم للكبار.

جدير بالذكر أن الستة ميداليات جاءت بحصـول اللاعـب أحمد أسـامـة الجندي على الميـداليـة الفضيـة في مسـابقـة الفردى للشـباب برصيد 1168 نقطة، وحصـل الفريق المصري المكـوّن مـن اللاعبيـن أحمـد أسـامـة الجنـدى، مهنـد طـارق، علـي الديـن شـريـف، على الميـداليـة الفضيـة للفـرق برصيـد 3426 نقطـة. 

وحققـت اللاعبـة هايـدى عـادل الميـداليـة البرونزيـة فـي مسـابقـة الفـردي برصيـد 1036 نقطـة، وفـاز الزوجـي المكـون مـن أحمـد أسـامـة الجنـدى، ومهنـد طـارق بالميـداليـة الذهبيـة فـي مسـابقـات تتـابـع الشـباب برصيـد 1222 نقطـة، بينمـا حصـد الزوجـي المكـون من مريــم عامــر وسلمـى أيمـن، الميـدالية الفضيـة في مسـابقة التتـابع آنسـات برصيـد 1104 نقطـة. 

وفـي نهايـة البطـولـة فـاز الزوجـي المختلـط المكـون مـن هايـدى عـادل، أحمـد أسـامـة الجنـدى بالميـداليـة البرونزيـة برصيـد 1166 نقطة.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع