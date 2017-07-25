وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بميداليات بطولة العالم بالتشيك (صور)

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هنأ المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، شباب المنتخـب المصـري للخماسى الحـديـث، تحـت 19 سـنة بحصدهم 6 ميداليات في بطولة العالم للشباب، التي أقيمت في الفترة من 17 إلى 24 يوليـو الجاري، بمـدينة بـراغ بجمهـورية التشـيك، حيـث كـان رصيـد مصـر في البطولة ذهبيـة وثـلاث فضيـات، وبرونزيتـين.

وقد أشاد عبد العزيز، بجهود الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة شريف العريان رئيس الاتحاد، ومعبرا عن ساعدتهم بشباب وفتيات مصر، الذين حققوا إنجازًا طيبًا، وأنه يتوقع تنظيمًا متميزًا للبطولة الأقوى، التي تستضيفها مصر في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس، وهي بطولة العالم للكبار.

جدير بالذكر أن الستة ميداليات جاءت بحصـول اللاعـب أحمد أسـامـة الجندي على الميـداليـة الفضيـة في مسـابقـة الفردى للشـباب برصيد 1168 نقطة، وحصـل الفريق المصري المكـوّن مـن اللاعبيـن أحمـد أسـامـة الجنـدى، مهنـد طـارق، علـي الديـن شـريـف، على الميـداليـة الفضيـة للفـرق برصيـد 3426 نقطـة.

وحققـت اللاعبـة هايـدى عـادل الميـداليـة البرونزيـة فـي مسـابقـة الفـردي برصيـد 1036 نقطـة، وفـاز الزوجـي المكـون مـن أحمـد أسـامـة الجنـدى، ومهنـد طـارق بالميـداليـة الذهبيـة فـي مسـابقـات تتـابـع الشـباب برصيـد 1222 نقطـة، بينمـا حصـد الزوجـي المكـون من مريــم عامــر وسلمـى أيمـن، الميـدالية الفضيـة في مسـابقة التتـابع آنسـات برصيـد 1104 نقطـة.

وفـي نهايـة البطـولـة فـاز الزوجـي المختلـط المكـون مـن هايـدى عـادل، أحمـد أسـامـة الجنـدى بالميـداليـة البرونزيـة برصيـد 1166 نقطة.