رسميًا.. هشام محمد أهلاوي لمدة 5 مواسم

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أنهى مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي صفقة هشام محمد، لاعب خط الوسط للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاءت تفاصيل التعاقد مُقابل 9 ملايين جنيه، وإعارة الثنائي ميدو جابر والغاني جون أنطوي، لصفوف الفريق الفيومي، لمدة موسم واحد.

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وقال عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن هناك جلسة جمعته مع اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، تم خلالها توقيع العقود، وإنهاء إجراءات انتقال هشام محمد للأهلي، والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.

ومن المُقرر أن يخضع هشام محمد، للكشف الطبي في أحد المستشفيات بالقاهرة.