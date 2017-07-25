تعرف على آخر استعدادات الزمالك لمواجهة العهد

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قرر البرتغالي أوجستو ايناسيو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، استدعاء كارلوس مدرب الفريق المساعد لمعسكر الإسكندرية استعدادًا لمباراة العهد اللبناني في البطولة العربية، المقامة غدًا الأربعاء على استاد الإسكندرية.

وجاء استدعاء كارلوس بعدما قرر إيناسيو الاستعانة باللاعبين الـ5 أمس الإثنين: وهم محمود عبد الرحيم جنش ومحمود عبدالمنصف وشوقي السعيد وصلاح ريكو ومصطفى محمد.

ويدرس البرتغالي إيناسيو، التقرير الذي جهزه طارق يحي المدرب العام، عن فريق العهد للتعرف علي نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس سعيًا لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار العربي، وذلك بعد أن كان الجهاز الفني للفريق شاهد من الملعب جزءًا من مباراة الفريق اللبناني مع النصر السعودي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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يشار إلى أن محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد رفعت وعلي جبر، لاعبو الفريق أجروا جلسات علاجية تحت إشراف طارق سليمان طبيب الزمالك، وذلك لمعرفة موقفهم من المشاركة في التدريبات الجماعية.

يذكر أن البرتغالي إيناسيو، يدرس الدفع بحسام باولو مهاجم الفريق أساسيًا خلال مباراة العهد علي حساب باسم مرسي، وسيوجد أحمد زاهر المدير الإداري للفريق، ممثلًا عن القلعة البيضاء في الاجتماع الفني الخاص بمباراة العهد اللبناني.