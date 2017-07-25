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نفط الوسط يتقدم باحتجاج رسمي على حكم لقاء الترجي

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نفط الوسط يتقدم باحتجاج رسمي على حكم لقاء الترجي نفط الوسط يتقدم باحتجاج رسمي على حكم لقاء الترجي

التحرير

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أكد مازن مرزوق، منسق المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية، أن فريق نفط الوسط العراقي تقدم باحتجاج رسمي على طاقم التحكيم، الذى أدار مباراة الفريق أمام الترجى التونسى فى افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بسبب قراراته التى أثرت على نتيجة اللقاء، الذي انتهى بفوز الترجى بهدف نظيف بعد إلغاء هدف صحيح لصالح نفط الوسط العراقى بداعي التسلل.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من لمغيفرى بوشعاب حكم ساحة من مورتانيا، ومحمود أبو الرجال مساعد أول من ، وخالد سليمان ومحمد أبو الخير من ليبيا مساعد ثان، ومحمد درويش من لبنان حكم رابع.

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وكان هاتف شمران، المدير الفني لنفط الوسط العراقي، أبدى غضبه من إلغاء هدف فريقه في شباك الترجي التونسي، مساء أمس الإثنين.

وقال «شمران»، خلال تصريحاته عقب المباراة، «حرام نتعرض لهذا الظلم، الجميع أكد صحة الهدف، وإذا أردنا تطوير الكرة العربية علينا تطوير المنظومة التحكيمية»، مؤكدًا أن فريقه قدم مباراة رائعة أمام فريق كبير، وكان يستحق الفوز، لكن الفوز تم سرقته منه بواسطة الحكم، وأهداه للترجي ويكفيه فخرًا تقديم هذا الأداء.

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التحرير

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