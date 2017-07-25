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لُبنى هلال ومروة العيوطي ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة عربية

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لُبنى هلال ومروة العيوطي ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة عربية لُبنى هلال ومروة العيوطي ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة عربية

التحرير

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اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط 16 سيدة مصرية من قطاعات الأعمال المختلفة الخاص والحكومي بين أقوى 100 سيدة عربية.

وجاء في مقدمة السيدات المصريات منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ذو الفقار وشركاه "هيرمس" فى مجال الخدمات القانونية، وسحر فرحات، نائب الرئيس التنفيذى لـ"القابضة المصرية الكويتية" فى قطاع البنوك والخدمات المالية، وهانيا صادق، الرئيس التشغيلى لبنك اتش اس بى سى .

هذا بالإضافة إلى، مروة العيوطى، المدير المالى لشركة فودافون مصر، وهند الشربينى، الرئيس التنفيذى لمجموعة التشخيص المتكاملة فى قطاع الرعاية الصحية، وريم أسعد، الرئيس التنفيذى لـ"راية" لخدمات مراكز البيانات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومها هبة عنايت الله، رئيس قطاع العمال وعضو مجلس الإدارة ببنك مصر، ونشوة الروينى، الرئيس التنفيذى لشركة "بيراميديا" فى قطاع الإعلام.

وتصدر فوربس المجلة الأمريكية الشهيرة نسخة مخصصة للشرق الأوسط، وتشتهر المجلة بنشر قوائم عديدة في شتى المجالات، ولعل أشهرها على الإطلاق قائمة 100 شخص الأغنى في العالم.

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وتم تعيين لُبنى هلال، في منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري في العام الماضي، بقرار من الرئيس عبد الفتاح ، في وقت تكافح فيه البلاد ضد ارتفاع التضخم وضعف الجنيه المصري، وعملت لُبنى خلال تنقلها بين المناصب كرئيسة ومديرة (الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري) على تنشيط الحركة العقارية في السوق المصري.

مروة العيوطي

وقالت شركة فودافون إن هذا التكريم يأتي تأكيدًا على تفوق السيدات في قطاع الاتصالات في مصر كما يأتي تأكيدًا على جهود الشركة لتعزيز ثقافة التنوع والاندماج في بيئة العمل انطلاقًا من حرصها على دعم النساء، وتمكين المرأة وإعطائهن الفرصة للنمو والتطور في قطاع الاتصالات.

وجاء اختيار مروة العيوطى، مبنيًا على أسس مهنية وكفاءة احترافية فى مجالها ، حيث حافظت ببراعة وذكاء علي موقعها ومكانتها كإحدي أقوى السيدات العربيات، باعتبارها أصغر مدير مالى لشركة "فودافون مصر" والتى تعد أكبر شركة لتقديم خدمات الهواتف المحمولة في مصر، كما أنها السيدة الوحيدة التي تم اختيارها من النساء العاملات في قطاع الاتصالات بمصر.

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التحرير

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