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42 ألف طالب تقدموا لتسجيل رغباتهم فى أول أيام تنسيق المرحلة الثانية

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42 ألف طالب تقدموا لتسجيل رغباتهم فى أول أيام تنسيق المرحلة الثانية 42 ألف طالب تقدموا لتسجيل رغباتهم فى أول أيام تنسيق المرحلة الثانية

التحرير

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قال سيد عطا، المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثانية بلغ عددهم حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة فى اليوم الأول على الموقع الإلكترونى للتنسيق، ومن المقرر أن يستمر لمدة 5 أيام.

وأكد عطا فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على انتظام عمليات تسجيل الرغبات فضلاً عن متابعة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بشكل دورى من خلال مكتب التنسيق ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات.

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وأعلنت الوزارة، أن المرحلة الثانية بدأت بالجامعات، بحد أدنى 79% لطلاب الشعبة العلمية، و70.7% لطلاب الشعبة الأدبية، وتستقبل المرحلة الثانية من التنسيق 153 ألفًا و227 طالبًا وطالبة.

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التحرير

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