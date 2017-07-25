نكشف خطة الحكومة للتخلص من دعم الكهرباء بحلول 2022

التحرير

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"كان مقررًا أن ينتهي العام المالي المقبل إلى أن قررنا مده ثلاث سنوات ليتنهي عام 2022 بدلًا من عام 2019”، هذا ما أكده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن دعم الكهرباء خلال جلسة الطاقة بين التحدي والإنجاز التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدوري للشباب، أمس الاثنين، بمكتبة الإسكندرية.

وأكد شاكر على أنه بعد رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء، سيتواجد فئات من الشعب محدودة الدخل تحت مظلة الدعم، موضحًا أن ذلك الدعم تبادلي بحيث يقوم القادرين على دفع نسبة أكبر للكهرباء لتغطية تكلفة الكهرباء التى يستغلها محدودى الدخل، مشددًا على عدم زيادة أسعار الكهرباء أو التعريفة الخاصة بأسعار الكهرباء التي تم إقرارها فى شهر يوليو 2017 حتى شهر يوليو من العام المقبل 2018.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إن سعر تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة للكهرباء، ارتفع ليسجل 95.1 قرشًا بعد التعويم، بينما كان السعر كان بـ 67 قرشًا قبل تعويم الجنيه أمام الدولار في 3 من نوفمبر من العام الماضي، لافتًا إلى أن الحكومة تدعم الكهرباء خلال العام المالي الجاري بـ 52.7 مليار جنيه، مخصص منهم 47.3 مليار جنيه لمشتركي المنازل.

«التعويم» يرفع الدعم إلى 52 مليار جنيه

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه، لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء، كان مقررًا رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء خلال العام المالي المقبل 2018 / 2109، وفقًا للخطة الموضوعة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال عام 2014 الماضي، بحيث يتم رفع الدعم بالكامل خلال 5 سنوات، لافتًا إلى أنه وفقًا للخطة سالفة الذكر، كان مقررًا أن وصول الدعم خلال العام المالي الحالي 4 مليار جنيه.

وأضاف المصدر أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، نتج عنه وصول الدعم خلال العام الحالي لـ 52.7 مليار جنيه بدلاً من 4 مليار جنيه مستهدف، وهو ما كان دافعًا لزيادة عدد السنوات لرفع الدعم عن الكهرباء من 5 سنوات إلى 8 سنوات، حيث تقرر رفع الدعم بالكامل في العام 2022 بدلاً من عام 2019.

وفيما يخص الدعم المخصص من الدولة، للسنوات المقبلة، كشف المصدر، عن أن الدعم المخصص من الدولة للعام المالي المقبل 2018/ 2019 سيصبح 43.3 مليار جنيه، والدعم المخصص للعام المالي 2019/ 2020 سيصبح 31.8 مليار جنيه، والدعم للعام المالي 2020/2021 سيصبح 16.5 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم للعام المالي الثامن والأخير 2021/ 2022 فسوف يتم رفعه تمامً بل ستحصل الدولة على فائض بقيمة 5.6 مليار جنيه.

- توجيه 5.6 مليار جنيه لمحدودي الدخل بعد 2022

وكشف المصدر عن أن الدولة ستخصص المبالغ الزائدة عن تكلفة الإنتاج عقب رفع الدعم بالكامل، والتي تقدر بـ 5.6 مليار جنيه لفئات محدودي الدخل، وهي الفئات الخاصة بالشرئح الثلاثة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 200 كيلووات ساعة شهريًا.

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ومن المقرر تطبيق الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء التي أعلنت مطلع يوليو الجاري على فواتير شهر اغسطس المقبل، حيث زادت الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر حتى 50 كيلووات ساعة شهريًا من 11 قرشًا لـ 13 قرشًا بنسبة 18.2%، وتضم 3.5 مليون مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة من 6.5 إلى 7.5 جنيه.

كما زات الشريحة الثانية والتي تستهلك من51 إلى 100 كيلووات ساعة شهريًا من 19 إلى 22 قرشًا بنسبة 15.8%، وتضم 3.2 مليون مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة من 17 إلى 19.5 جنيه.

وزادت الشريحة الثالثة والتي تستهلك من صفر حتى 200 كيلووات ساعة شهريًا من 21.5 إلى 27 قرشًا بنسبة 25.6%، وتضم 9.2 مليون مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة من 49 لـ 60 جنيه.

ومع الانتقال إلى الشريحة الرابعة والخامسة، وتعتبر من الشرائح الخاصة بما يطلق عليه" الطبقة المتوسطة"، وتصل استهلاكاتهم ما بين 350 إلى 650 ميجاوات.

حيث زادت الشريحة الرابعة والتي تستهلك من 201 حتى 350 كيلووات ساعة شهريًا من 42.5 إلى 55 قرشًا بنسبة 31%، وتضم 8.6 مليون مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة من عند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريًا على سبيل المثال من 93 إلى 120 جنيه.

كما زادت الشريحة الخامسة والتي تستهلك من 351 حتى 650 كيلووات ساعة شهريًا من 55 إلى 75 قرشًا بمعدل36.4%، وتضم 6.5 مليون مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة لاستهلاك 650 كيلووات ساعة شهريًا من 279 لـ 376.5 جنيه.

وبعد الإنتهاء من عرض الزيادات للشرائح الخاصة بمحدودي الدخل ننتقل للزيادات الخاصة بشرائح "كثيفي الاستهلاك"، وهم أصحاب الشريحة السادسة والسابعة.

وزادت الشريحة السادسة والتي تستهلك من 651 حتى 1000 كيلووات ساعة شهريًا من 95 قرشً لـ 125 قرشًا بنسبة 31.6%، وتضم 684641 مشترك، وارتفعت قيمة الفاتورة التي تستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريًا من 623.5 لـ 824 جنيه.

وفيما يخص زيادة الشريحة السابعة والأخيرة والتي تستهلك من صفر لأكثر من 1000 كيلووات شهريًا، فزادت من 95 إلى 135 قرشًا بنسبة 42.1%، وتضم 260412 مشترك، وزادت الفاتورة على سبيل المثال لاستهلاك 2000 كيلوات ساعة شهريًا من 1920 لـ 2740 جنيه.