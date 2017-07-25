أخبار عاجلة

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم -
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟ -
الانتهاء من تحصين 64 ألف رأس ماشية بدمياط (صور) -
وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى -
محمد شاكر: نعمل على استبدال الطاقة الشمسية بالكهربائية -
«مميش» يشارك في حفل تخرج الأكاديمية البحرية ببورسعيد (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| «بعبع الأمراض» يثير غضب أهالي أسوان تجاه مشروع معالجة مياه الصرف

Google+ Print
صور| «بعبع الأمراض» يثير غضب أهالي أسوان تجاه مشروع معالجة مياه الصرف صور| «بعبع الأمراض» يثير غضب أهالي أسوان تجاه مشروع معالجة مياه الصرف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سادت حالة من الغضب بين أهالي مركز دراو في أسوان اعتراضًا على تنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، ودفعتهم لقطع الطريق الزراعي "القاهرة - أسوان".

وأعلن المسئولون يمحافظة أسوان تنفيذ أكبر مشروع للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي الناتجة من محطة الصرف بقرية بلانة النوبية التابعة للمركز، من أجل إعادة تصريفها داخل النيل، مؤكدين أن المشروع إنقاذٌ للأوضاع داخل بعض القرى النوبية التي تعرضت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بها إلى الغرق بمياه الصرف الصحي، نتيجة الكسور والانهيارات المتكررة لجسور الحماية بمحطة الصرف ببلانة.

بعبع الأمراض

من جانبهم رفض الأهالي تنفيذ المشروع، وعقدوا العديد من الاجتماعات لمناقشة حجم تداعيات المشروع عقب اتخاذ محافظة أسوان والوزارات المعنية الإجراءات الخاصة لتنفيذه، حسب ما قاله سيد إبراهيم مهندس زراعي من مدينة دراو.

وقال حسن حمزة الأسواني، من قرية بلانة، إن مشروع المعالجة الثلاثية للصرف الصحي الناتج من محطة صرف بلانة، والذي شرعت أجهزة المحافظة والوزارات المعنية في تنفيذه حاليا بالقرب من مناطق قرى مركز دراو، فجّر براكين الغضب لدى الأهالي.

وأوضح الأسواني لـ"التحرير" أن الأهالي يتهمون المسئولين بتزييف الحقائق بشأن المشروع، ويعتبرونه استمرارا لمسلسل إلقاء سموم الصرف الصحي داخل النيل، الذي بدأوه بعملية إلقاء الصرف الصحي عبر مصرف السيل إلى النيل.

وأضاف أن الأهالي يخشون من تعرضهم لأمراض الفشل الكلوى وفيروس سى والكبد والأمراض الصدرية، التي اشتكى منها عدد كبير من الأهالي في قريتي أبو الريش والأعقاب الواقعة شمال مصرف السيل بأسوان.

وأبدى حسن رفضه فكرة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى أيضًا تضامنا مع الأهالي، قائلا إنها ليست حلا لمشكلة الصرف الصحي، وطالب في نفس الوقت أجهزة الدولة بالتفكير في حلول بديلة من خلال التوسع في زراعة الغابات الشجرية لاستيعاب مياه الصرف الصحى بدلا من معالجتها وإلقائها في النيل.

الحل الأمثل

شاهد أيضا

من ناحيته شدد محافظ أسوان على أهمية مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، قائلا إن المشروع الحل الأمثل لمواجهة جميع مشكلات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه أيضًا مورد واعد من موارد المياه التي يمكن الاعتماد عليها فى سد احتياجاتنا من المياه النقية لاستخدامها في الكثير من الأغراض والاستخدامات الحياتية مستقبليا.

وأضاف المحافظ لـ"التحرير"، أنه تقرر التخلص من الصرف الصحي بقرى بلانة وتوابعها بدائرة مركز نصر النوبة وبعض قرى دائرة مركز دراو، عبر نظام المعالجة الثلاثية لتنتهى بذلك جميع الأثار السلبية التي كانت تنجم عنها خلال السنوات الماضية، والتى كانت تمثل خطورة بالغة على الأهالى والمزروعات والمصارف القريبة من المحطة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى استيعاب جميع كميات مياه الصرف الصحي المعالجة بمحطة صرف بلانة للقضاء نهائيا على مشكلة ارتفاع منسوب المحطة واندفاع المياه تجاه الأراضى الزراعية الواقعة بالقرب منها.

ولفت حجازي إلى أن مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة اعتمدت الدولة له 80 مليون جنيه لتنفيذه، ويشمل إنشاء محطة للمعالجة الثلاثية، وتركيب خط طرد بطول 8 كيلومترات يمتد من محطة بلانة وحتى مصرف بلانة ومنه إلى نهر النيل ليساهم ذلك فى تنفيذ الحل الدائم للمحطة. 

عودة الهدوء

الأجهزة الأمنية حاولت احتواء موقف الأهالي، فتوجه على الفور مأمور مركز شرطة دراو ورئيس المباحث إلى موقع تجمهرهم فى محاولة لإثنائهم عن موقفهم، وتسيير الحركة المرورية بطريق " – أسوان" حرصا على مصالح المواطنين. 

ونجحت الجهود في إنهاء تجمهر الأهالي لمدة 3 ساعات، تواصل خلالها المحافظ مع المحتجين، وأكد أن المشروع آمن ومطابق تماما للمواصفات الصحية، ويمكن استخدام المياه الناتجة عنه في الكثير من الأغراض الحياتية في المستبقل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة : تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والجابون لستهيل عبور البضائع