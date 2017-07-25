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محافظ أسوان ينهي تجمهر الأهالي على طريق مركز دراو

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مصراوي Masrawy

محافظ أسوان ينهي تجمهر الأهالي على طريق مركز دراو

05:58 م الثلاثاء 25 يوليو 2017

محافظ أسوان ينهي تجمهر الأهالي على طريق مركز دراو

محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي

أسوان - أ ش أ:
توجه محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، يرافقه اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إلى موقع تجمهر أهالى دراو وسط المحافظة وقطع الطريق الزراعى ( - أسوان)، احتجاجا على شروع المحافظة في تنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمحطة صرف صحي بلانة مع إعادة إلقائها داخل النيل.

وأجرى المحافظ مفاوضاته مع الأهالي لإنهاء تجمهرهم على الطريق الزراعي (مصر- أسوان) وإعادة تسير الحركة المروية مرة أخرى، مؤكدا للمحتجين أن مشروع المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بمحطة بلانة بنصر النوبة، أمن ومطابق تمام للمواصفات الصحية، حيث يستهدف استيعاب كافة كميات مياه الصرف الصحى المعالج بمحطة صرف بلانة للقضاء نهائياً على مشكلة إرتفاع منسوب المحطة واندفاع المياه تجاه الأراضى الزراعية الواقعة بالقرب منها.

وأشار حجازي إلى أن مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي أصبح بمثابة الحل الأمثل لمواجهة كافة مشكلات الصرف الصحي، كما تعد المعالجة الثلاثية موردا واعدا من موارد المياه التي يمكن الاعتماد عليها في سد إحتياجتنا من المياه النقية لاستخدامها في الكثير من الأغراض والاستخدامات الحياتية مستقبليًا.

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