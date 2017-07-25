تقرير: نقص في أفراد الطواقم الطبية في أقسام الرعاية المركزة في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

أظهر تقرير لرابطة المستشفيات الألمانية أن أقسام الرعاية المركزة في المستشفيات تعاني من نقص في أفراد أطقمها.

وحسب التقرير فإن أكثر من نصف المستشفيات (53%) كانت تعاني الخريف الماضي من مشاكل في تعيين العمالة الناقصة في هذه الأقسام.

وأشار التقرير الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء في برلين إلى أن هناك 3150 وظيفة شاغرة في هذه الأقسام على مستوى ألمانيا وأن أعداد هذه الوظائف ارتفعت وستستمر في الارتفاع.

وأوصى معدو التقرير بتحسين أجور هذه الوظائف لجعلها أكثر جاذبية.

وجاء في التقرير أن الرعاية الصحية المتوفرة في أقسام الرعاية المركزة "جيدة من الناحية العملية" وإن ممرضا كان مسؤولا عام 2015 عن 2ر2 حالة في المتوسط في كل نوبة مما يعني تحقيق توصيات الخبراء في هذا الشأن.

وفي عام 2015 ، توفر 9ر6 طبيب في المتوسط لكل عشرة مرضى في العناية المركزة وهو ما يقترب أيضا من اللوائح المنصوص عليها.

ومع ذلك فإن معدي التقرير حذروا من الركون إلى هذا الوضع "رغم هذه البيانات الجيدة" وقالوا إن نقص الأفراد في أطقم أقسام العناية المركزة يمثل مشكلة محورية منذ سنوات وإن مشكلة شغل الوظائف في هذه الأقسام ازدادت بشكل مأسوي منذ عام 2009 حيث كانت 29% من المستشفيات تعاني في خريف عام 2016 من مشاكل في تعيين أطباء في أقسام العناية المركزة.