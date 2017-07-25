20 صورة ترصد طريق "شبرا - بنها" قبل أيام من افتتاحه

كتب – محمد سامي:

حصل مصراوي على صور خاصة تم التقاطها عبر التصوير الجوي، لطريق "شبرا - بنها" الحر، قبل أيام من افتتاحه رسميًا.

وتتولى الهيئة العامة للطرق والكباري، إنشاء طريق شبرا - بنها الحر بتكلفة 3.2 مليار جنيه غير تكلفة نزع الملكية، وتشمل تكلفة المشروع المنشآت الصناعية الـ62 من الكباري والأنفاق الخاصة بالمشروع.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الطريق يشهد تنفيذ عددًا من الأنفاق، كما أن الطريق حر ولا يوجد به أي تقاطعات، قائلا:"المسافة من شبرا عبر الطريق الدائري إلى الطريق الجديد تقطع حوالي 20 دقيقة بعد أن كانت تستغرق في الماضي حوالي ساعة ونص".

وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية، أن الطريق به 7 حارات، ويخدم 140 ألف سيارة ومن المتوقع أن يخدم 150 ألف سيارة خلال العام المقبل، لافتا إلى استخدام مواطنين لطريق شبرا القديم وآخرين للطريق الجديد مما يساهم في توزيع الكثافة المرورية ويساعد على توفير الوقت والوقود.​